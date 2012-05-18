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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 10:55 BJT

《外汇动态》非美元/日圆波动率上升,关注欧元/日圆在100日圆的期权

0220 GMT--一位期权交易商说,美元兑日圆、美元外主要货币兑日圆在海外市场重挫之后,触发各式期权,使得期权交易商gamma值偏空,促使其买回隐含波动率.

一个月期美元兑日圆波动率JPY1MO=升至三周高位,报约8.90/9.25%.一个月期欧元兑日圆波动率EURJPY1MO=升至13.1/14.1%,为五个月最高.

欧元兑日圆在100日圆处有大型期权单.交易商表示,"目前人们似乎试图因应万一那个水平跌破的情况."

欧元兑日圆EURJPY=现汇报100.70日圆.(完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

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