《外汇动态》非美元/日圆波动率上升,关注欧元/日圆在100日圆的期权

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
0220 GMT--一位期权交易商说,美元兑日圆、美元外主要货币兑日圆在海外市场重挫之后,触发各式期权,使得期权交易商gamma值偏空,促使其买回隐含波动率.
一个月期美元兑日圆波动率JPY1MO=升至三周高位,报约8.90/9.25%.一个月期欧元兑日圆波动率EURJPY1MO=升至13.1/14.1%,为五个月最高.
欧元兑日圆在100日圆处有大型期权单.交易商表示,"目前人们似乎试图因应万一那个水平跌破的情况."
欧元兑日圆EURJPY=现汇报100.70日圆.(完)
--编译 李婷仪;审校 李爽
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。