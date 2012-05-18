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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 11:42 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,下周料因缴税与债券密集交割令资金趋紧

路透台北5月18日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五大致持稳.虽有外资汇出压力,不过央行也适度调控,且投信有新钱进场,令资金调度尚称顺畅.

惟进入下周,逐渐面临缴税高峰期,且有公司债、公债密集交割,资金调度人士认为,届时资金状况料将趋紧,尤其是投信端将因企业、法人筹措税款赎回资金,对公司债附买回利率将造成影响.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.

交易商统计,下周二将有台塑(1301.TW)60亿台币公司债交割,周三鸿海(2317.TW)公司债也有60亿,周四则有300亿台币的10年期公债101/乙二,周五有台北富邦银行47亿台币金融债交割.(完)

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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