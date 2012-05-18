〔台湾债市〕RP利率持稳,下周料因缴税与债券密集交割令资金趋紧

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透台北5月18日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五大致持稳.虽有外资汇出压力,不过央行也适度调控,且投信有新钱进场,令资金调度尚称顺畅.
惟进入下周,逐渐面临缴税高峰期,且有公司债、公债密集交割,资金调度人士认为,届时资金状况料将趋紧,尤其是投信端将因企业、法人筹措税款赎回资金,对公司债附买回利率将造成影响.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.
交易商统计,下周二将有台塑(1301.TW)60亿台币公司债交割,周三鸿海(2317.TW)公司债也有60亿,周四则有300亿台币的10年期公债101/乙二,周五有台北富邦银行47亿台币金融债交割.(完)
--记者 董永年; 审校 乔艳红
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。