《外汇动态》美元/台币因NDF买盘而攀抵三个半月高位,出口商则抛汇

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
0312GMT---美元/台币TWD=TP攀抵三个半月高点,因包括投资银行在内欧洲投资者纷纷敲进无本金交割远期外汇(NDF)TWDNDFOR=,但台湾出口商出脱美元/台币现汇,抑制美元上档空间.
交易员指称,尚未见到台湾央行进场的迹象.
美元/台币涨0.2%至29.617,脱离日高29.670,亦为2月2日以来高位.
但美元面临29.650的阻力,即日线图一目均衡云区的顶部.自1月初以来,美元始终低于云区顶端.
一个月期NDFTWD1MNDFOR=涨0.2%至29.628.(完)
--编译 龚芳; 审校 高琦
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。