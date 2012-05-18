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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 11:30 BJT

《外汇动态》美元/台币因NDF买盘而攀抵三个半月高位,出口商则抛汇

0312GMT---美元/台币TWD=TP攀抵三个半月高点,因包括投资银行在内欧洲投资者纷纷敲进无本金交割远期外汇(NDF)TWDNDFOR=,但台湾出口商出脱美元/台币现汇,抑制美元上档空间.

交易员指称,尚未见到台湾央行进场的迹象.

美元/台币涨0.2%至29.617,脱离日高29.670,亦为2月2日以来高位.

但美元面临29.650的阻力,即日线图一目均衡云区的顶部.自1月初以来,美元始终低于云区顶端.

一个月期NDFTWD1MNDFOR=涨0.2%至29.628.(完)

--编译 龚芳; 审校 高琦

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