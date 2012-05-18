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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 11:56 BJT

〔企业并购〕台湾元大金将收购大众银,最高总成交价值约371亿台币--消息

路透台北5月18日电---两名熟悉情况的业内人士周五称,台湾元大金控(2885.TW)已确定收购大众银行2847.TW,收购价格将相当于大众银每股15-17台币;若以17元成交的话,估计总交易价值将达371亿台币,约当12.5亿美元.

消息人士同时指出,凯雷投资集团(Carlyle)[CYL.UL]及大众银行大股东皆同意将大众银持股转换成近20%的元大金控股份.

其中一位消息人士表示,目前大众银行大股东陈家及凯雷总持股约达七成,其中凯雷持股约35%,因此推估换股后,凯雷将持有元大金7%股份,并可望在元大金占有1席董事席次.

另一消息人士则称,最快这桩并购案将在本月底宣布.

凯雷2007年以每股17台币,投资大众银行当时约35%股份,总金额215亿台币.[ID:nSH0096957](完)

--记者 詹静宜/洪淑珍; 审校 董永年/杨淑祯

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