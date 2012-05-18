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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 12:22 BJT

更正:〔日本股市〕日经早盘收跌逾2%,因西班牙银行业疑虑及日圆升值

(更正:因译文有误,内文第三段改为"外资必须持续卖出,才能维持保证金",非"才能保住利润")

路透东京5月18日电---日股日经指数周五下跌逾2%,可能连续第七周收跌,西班牙银行业疑虑打压金融股,日圆走强则打击丰田汽车等出口股.

日经指数.N225早盘收跌2.3%至8,669.30,远低于周四提供支撑力道的8,800点水准.东证股价指数.TOPX挫跌2.4%,至729.06点,悉数回吐其第一季上涨17%的升幅.

"大家在3月买进的股票如今都惨遭套牢,外资必须持续卖出,才能维持保证金.这是一个恶性旋涡,让市场变得非常疲弱,"三菱UFJ证券投资情报部长藤户则弘表示.

欧元跌至三个半月低位100.70日圆,美元回到80日圆以下,打压出口股.丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)及日产汽车(7201.T)跌幅介于2.3-3.5%间.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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