更正:〔日本股市〕日经早盘收跌逾2%,因西班牙银行业疑虑及日圆升值

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(更正:因译文有误,内文第三段改为"外资必须持续卖出,才能维持保证金",非"才能保住利润")
路透东京5月18日电---日股日经指数周五下跌逾2%,可能连续第七周收跌,西班牙银行业疑虑打压金融股,日圆走强则打击丰田汽车等出口股.
日经指数.N225早盘收跌2.3%至8,669.30,远低于周四提供支撑力道的8,800点水准.东证股价指数.TOPX挫跌2.4%,至729.06点,悉数回吐其第一季上涨17%的升幅.
"大家在3月买进的股票如今都惨遭套牢,外资必须持续卖出,才能维持保证金.这是一个恶性旋涡,让市场变得非常疲弱,"三菱UFJ证券投资情报部长藤户则弘表示.
欧元跌至三个半月低位100.70日圆,美元回到80日圆以下,打压出口股.丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)及日产汽车(7201.T)跌幅介于2.3-3.5%间.(完)
--编译 戴素萍;审校 龚芳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。