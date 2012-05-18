〔企业并购〕台湾元大金将并购大众银,最高成交价值约371亿台币(更新版)

(新增元大金并购策略及分析师说法)

* 台湾元大金将收购大众银,最高成交价值约371亿台币

* 转换价格约每股15-17台币,凯雷持有元大金7%股权

* 大众银股价由由黑翻红,涨停作收

* 分析师指合并价格合理

记者 詹静宜/洪淑珍

路透台北5月18日电---台湾金融整并快步前进.两名熟悉情况的业内人士周五称,元大金控(2885.TW)将以每股15-17台币换股收购大众银行2847.TW,最高总成交价值将达371亿台币.

知情人士对路透表示,这桩并购案最快将在本月底宣布.私募基金凯雷[CYL.UL]持有约35%的大众银持股,经转换后,将持有元大金7%股份,并可望在元大金占有一席董事席次.

市场分析师则认为该并购案合理.大和证券金融产业分析师杨尚伦表示,若以每股17台币转换价计算,股价净值比(P/B)约为1.4倍,符合市场的认知.

"欧债危机将刺激台湾银行产业并购氛围加温,对台湾银行业整并持正面看法."他并指出.

虽然今日亚洲股市普遍惨跌,但大众银在并购消息激励下,股价由黑翻红并触及涨停价.终场大众银股价以11.75台币涨停价格作收,大盘加权股价指数.TWII则重挫2.79%.元大金则收挫3.47%,报12.50台币.

近年元大金陆续传出有意并购银行或寿险公司,对此元大金发言人庄有德回应说,如果是问大众银行的话是不评论个案,如果是问其他(并购)案子则是八字还没一撇.而大众银发言人张寒青则对路透表示,他不知道.

凯雷与Gable Fund于2007年向大众银行投资215亿台币(7.29亿美元),成为大众银行的最大股东.

元大金控并购大众银的消息已传闻多时,大众银董事长陈建平日前表示,去年以来有很多买家表达兴趣,凯雷亦曾介绍潜在买家.目前大众银行的每股净值已经超过12台币,"出售价格高于净值当然愈多愈好.[ID:nST0441402]

**并购谈判近尾声**

目前大众银行流通在外股数为21.83亿股,大众银行大股东陈家及凯雷总持股约达七成.

前述知情人士表示,该桩交易大众银大股东大致已有共识,凯雷内部关心的问题在于原先以大众银行股份做为质押向台湾兆丰商银等银行团贷款的担保品融资维持率问题,并要求未来元大金并购案行使同意权,以及安排另一个大股东大众银行现任董事长陈建平一个舞台位置.

"这个案子双方已走到确定要结婚的阶段,只是在讨论婚后要住哪里等细节问题."其中一名消息人士说.

不过近期台股表现不佳,该人士也担心,证所税课征议题拖累元大金股价,该案恐怕要等到元大金股价回到每股14-15台币当初谈好的换股价位再进行后续.

知情人士则认为,凯雷关切未来换股后的股价上涨潜力,以利于两年内卖股求现.(完)

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