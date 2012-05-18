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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 13:59 BJT

〔台湾股市〕收跌205.58点或2.8%,大众银行受出售消息提振逆市上扬

路透台北5月18日电---台湾股市周五收跌2.8%,因投资者抛售亚股,此前有更多迹象显示西班牙银行业愈发动荡,而且希腊政治动荡,但台湾大众银行2847.TW上扬,因有消息称该行将被出售.

大众银行触及7%涨停板,此前路透报导称,私募股权公司凯雷投资集团及大众银行其它大股东计划将该行出售给台湾元大金控(2885.TW),交易价值至多达370亿台币(约合12.5亿美元).[ID:nST0519001]

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