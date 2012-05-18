〔台湾股市〕收跌205.58点或2.8%,大众银行受出售消息提振逆市上扬

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透台北5月18日电---台湾股市周五收跌2.8%,因投资者抛售亚股,此前有更多迹象显示西班牙银行业愈发动荡,而且希腊政治动荡,但台湾大众银行2847.TW上扬,因有消息称该行将被出售.
大众银行触及7%涨停板,此前路透报导称,私募股权公司凯雷投资集团及大众银行其它大股东计划将该行出售给台湾元大金控(2885.TW),交易价值至多达370亿台币(约合12.5亿美元).[ID:nST0519001]
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。