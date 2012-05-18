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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 14:24 BJT

〔日本股市〕日经指数收挫3%,连续第七周下跌

路透东京5月18日电---日本股市日经指数.N225周五收跌3%,连续第七周下跌,跌势持续时间为2001年第三季以来最久,因投资者担忧经济增长放缓和欧债危机恶化,削减对风险资产的曝险. 日经指数收低265.28点,报8,611.31点,录得自去年8月以来最大单日百分比跌幅. 东证股价指数.TOPX下挫2.9%,至725.54点,跌至年线平盘下方.该股指1-3月上涨逾17%,录得24年来最佳第一季表现.(完) --编译 李春喜;审校 王丽鑫 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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