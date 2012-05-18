〔路透调查〕台湾10年券101/乙二得标利率料落在1.24-1.27%

* 标售时间:周一(21日),金额预定300亿台币

* 得标利率料在1.24-1.27%

* 世局动荡标差不容易

路透台北5月18日电---欧元区的危机与台湾过剩资金缺乏去路,料令实质买盘忽略偏低的殖利率,与乙券因流动性不佳的风险贴水.在基本配置需求下,路透调查显示,下周一将标售的10年期公债101/乙二A01202=TWO,得标利率将落在1.24-1.27%.

交易商指出,5月适逢缴税季节高峰,加上近日外资汇出,市场本来认为在资金并不充裕的状况下,将让101/乙二的标售偏空.不过欧洲债务危机蔓延,加上全球主要经济体展望不佳,已让美国指标10年期公债US10YT=RR殖利率即将挑战60年来最低水准,此将迫使实质买盘忍痛拿下基本筹码.

"毕竟是乙券,流动性差,不是好的投资价位,但现在的气氛,要标差也不容易."一大型金融机构交易主管称.

另一大型银行交易主管也认为,欧洲动荡、美国经济动能不济、大陆又表现不佳."在对未来不确定的状况下,还是定期定额拿筹码比较稳当."

不过一大型寿险业交易员却认为,无论就绝对利率与各年期券间的利差角度来看,101/乙二都缺乏投资价值.

"我们消化资金的压力没有这么大了,当然会挑券买."她说.

央行将在下周一代财政部标售101/乙二,金额300亿台币,预计中午宣布结果.该券今日发行前交易(when-issued)殖利率收在1.2511%.早盘一度走低至1.2441%,创了该券发行前交易以来的日低纪录.

央行在3月标售10年甲类公债101/5,当时得标利率为1.265%,此期券银行业持有比重为65.52%,证券业则为24.98%,票券业4.50%,保险业为5.0%.[ID:nST0507276]

以下为交易商对101/乙二期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

======================================

凯基证券 1.250 1.270

大华证券 1.240 1.270

国际票券 1.250 1.270

渣打银行 1.220 1.250

彰化银行 1.230 1.250

第一银行 1.240 1.270

中国信托 1.240 1.260

华南银行 1.240 1.280

大型金融机构 1.235 1.265

大型寿险公司 1.230 1.270

======================================

中值 1.240 1.270 (完)

参看台湾债市相关新闻,请点选[TW-DBT-CMN];路透调查请点选[CPOLL]