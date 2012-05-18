〔台湾货币市场〕短率维稳,下周更近月底短率高位料攀升

* 新钱难觅

* 银行调度保守

* 下周更近月底令短率区间高位看升

记者 高洁如

路透台北5月18日电---台湾银行间短率周五大致平稳,市场新钱难觅,银行调度多保守以对,令短率大致平稳.展望下周,时序更近月底,料使短率有走升压力.

银行资金调度人士指出,外商银行的资金不多,市场中新钱并不好找,银行的调度上多以减少存单申报来因应资金不足.不过票券商则为减少短票库存而屈就较高的利率,短票利率区间上档扬升.

"市场钱不多,但也没有太缺,就是存单报少一点,"一位民营银行银行人士表示.

本地时间15:01隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.510%,上日在0.511%;区间在0.388-0.72%,上日亦同.

一周(2-7天)拆款区间在0.508-0.74%,上日在0.506-0.75%.

若以上月的情况来看,银行业人士表示,隔夜拆款利率高位最高在0.75%,一周的利率高位在0.85%.展望下周,他们认为拆款利率高位有逐步向上攀爬的可能性,但预料幅度应不会太多.

本月是缴税旺季高峰,隔日入帐的营所税让大型公营银行不敢大意.据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

本周一开始,台湾央行维持委由大型行库代收隔夜资金的利率在0.506%不变,暂止一个多月来缓步上调的步伐.[ID:nST0516883]

**短票利率向区间高位靠拢**

短票方面,票券商表示,周五一向是发票的高峰,正逢银行的买票意愿低落,且票券商又有将短票库存降低的压力,使得票券商对利率退让.短票利率区间高位走升.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.87%,上日在0.85-0.86%.

台湾央行存单到期金额2,687亿,存单发行余额待稍晚央行公布.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期金额共9,535亿台币,分别为周一3,192亿,周二85亿,周三2,872亿,周四2,187.5亿以及周五1,198.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周四当日超额准备为124亿台币;累计超额准备为负1,400亿台币,加计前期1%的超额准备为负629亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率大致持稳.虽有外资汇出压力,不过央行也适度调控,且投信有新钱进场,令资金调度尚称顺畅.

惟进入下周,逐渐面临缴税高峰期,且有公司债、公债密集交割,资金调度人士认为,届时资金状况料将趋紧,尤其是投信端将因企业、法人筹措税款赎回资金,对公司债附买回利率将造成影响.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.

交易商统计,下周二将有台塑(1301.TW)60亿台币公司债交割,周三鸿海(2317.TW)公司债也有60亿,周四则有300亿台币的10年期公债101/乙二,周五有台北富邦银行47亿台币金融债交割.(完)