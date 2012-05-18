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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 15:45 BJT

《综述》G8周末峰会将商讨设法阻止欧元区危机灾情扩大

路透华盛顿5月18日电---主要工业国家领袖本周末举行会谈,设法阻止欧洲爆发全面性危机;有关希腊可能退出欧元区的疑虑正在欧洲蔓延,对欧元未来构成威胁.

八国集团(G8)会议主办国--美国总统奥巴马已多次敦促欧洲领袖加强努力刺激经济成长,担心欧元区危机扩散,可能损及美国经济,连带影响奥巴马11月大选连任的机会.

一位幕僚人员表示,英国首相卡梅伦(David Cameron)将会告诉各国领袖,必须携手合作阻止欧洲经济危机扩散至全球.

此次会谈预料不会作出任何经济政策决定,但官员表示,奥巴马希望提议,以全面性的方式讨论化解危机.

他周五稍晚将在白宫会晤法国新任总统,寻求巩固双方关系,然后出发前往大卫营(Camp David)出席G8会议.

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