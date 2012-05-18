《综述》G8周末峰会将商讨设法阻止欧元区危机灾情扩大

美国个股：巴菲特的公司2017年已买入约1.2亿股苹果股票
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透华盛顿5月18日电---主要工业国家领袖本周末举行会谈,设法阻止欧洲爆发全面性危机;有关希腊可能退出欧元区的疑虑正在欧洲蔓延,对欧元未来构成威胁.
八国集团(G8)会议主办国--美国总统奥巴马已多次敦促欧洲领袖加强努力刺激经济成长,担心欧元区危机扩散,可能损及美国经济,连带影响奥巴马11月大选连任的机会.
一位幕僚人员表示,英国首相卡梅伦(David Cameron)将会告诉各国领袖,必须携手合作阻止欧洲经济危机扩散至全球.
此次会谈预料不会作出任何经济政策决定,但官员表示,奥巴马希望提议,以全面性的方式讨论化解危机.
他周五稍晚将在白宫会晤法国新任总统,寻求巩固双方关系,然后出发前往大卫营(Camp David)出席G8会议.
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。