〔台湾债市〕101/1殖利率收低,欧洲忧虑令避险需求升温

路透台北5月18日电---台湾债市五年期101/1殖利率周五收低,创3月中旬以来新低,因台股重挫及美国指标10年期公债殖利率跌破1.7%,令多方盘中趁机测试0.95%的关卡,惟因逼近前波套牢区,终场殖利率未能日低作收.

市场人士指出,希腊信评遭降后,避险需求拥抱美元、美债等商品,以致美国10年期指标公债利率逼近历史低点的1.67%,利于台债走多,惟五年期101/1殖利率已到0.92-0.95%的套牢区,所以下周0.95%关卡能不能突破将是多空论战关键.

"不知道疯狗浪什么时候会来?"一票券商资深交易员说.

他与一证券商交易员皆指出,短线整个台债殖利率趋势向下,慢慢测试底部,料下周101/1区间约在0.94-0.98%.

台湾股市周五收盘大跌2.79%,加权股价指数.TWII收跌205.58点,至7,151.19点.

美国公债价格周四上涨,因美国地区性制造业活动数据令人失望,且市场担忧希腊政局动荡和西班牙银行业情况,引发避险买盘.指标10年期公债殖利率US10YT=RR降至逾七个月来的最低,接近至少60年来的最低水准1.67%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -1.00 0.9550 0.9504-0.9575 274.5

10 101/5A01105=TWO -1.47 1.2213 1.2150-1.2280 18.5

10 101/乙二A01202=TWO -0.69 1.2511 *1.2441-1.2511 28.5

* 表创该券交易以来殖利率日低

一外商银交易员则指出,下周一要标售101/乙二的结果将是10年券的指标,预估得标利率在1.22-1.25%,看好美债避险需求大增下,长券殖利率将可望下修5-10个基点,不过可能1-2天就反应完.

"这波台债长券行情将会又急又快."他说.

该交易员认为,全球市场都在寻求保本的投资商品,像是美元跟美债,在这种心态下,不用在乎美国10年期指标公债殖利率创新低,甚至短期挑战1.5%都有可能.

根据路透调查显示,101/乙二的得标利率将落在1.24-1.27%.该券将于下周一(21日)标售,金额300亿台币,周四(24日)发行.[ID:nST0519125]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2213

5 101/1 A01101=TWO 0.9550

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)