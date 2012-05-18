路透伦敦5月18日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:仍然下看1月低位1.2624美元.此处或将出现些许获利了结,而后将再度探低至1.20美元区域.

1.2810左右(首道费波纳齐技术位)有小型阻力,其上为5月9日低点1.2911美元,以及费波纳齐61.8%回档位1.2954美元.然而,修正性的反弹幅度料仍不大.

若在1.3026/33美元(2月初及4月初低点)下方交投,我们倾向偏空.若失守1.2624美元,初步将跌至1.2530美元,即2010-2011年走势的78.6%回档位,此为贬至55个月均线1.2066美元前的最后防线.

美元/日圆:转而走贬,并压低至今年走势的61.8%回档支撑位79.15日圆.预计汇价将试图在此企稳.我们再度倾向建立少量多单.初步阻力为云区底部80.10日圆.若未能守住79.15日圆,将引发一波跌势,并下看200日均线78.50日圆,甚或同波走势的78.6%回档位77.79日圆.

澳元/美元:已经跌破12月低位0.9863美元,并改写六个月低位.我们的下档目标仍为0.9407/0.9388美元.此为2011年低位,以及2009年和2010年4月高点所在.

过去两周的跌势相当快速,我们仍提防可能出现修正性反弹.其涨势将在0.9863美元遭遇阻力,其上为0.9978/1.00.此为费波纳济首道回档位所在.

纽约 当日 今年来 2011年

0725GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2666 1.2693 -0.21 -2.16 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.22 79.33 -0.14 +2.96 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.34 100.67 -0.33 +0.77 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9479 0.9458 +0.22 +1.10 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5782 1.5794 -0.08 +1.59 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0198 1.0194 +0.04 +0.05 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9832 0.9890 -0.59 -3.84 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7568 0.7636 -0.89 -2.77 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 77.860 78.420 -0.71 -0.99 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 59.870 60.550 -1.12 +0.07 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.98 125.25 -0.22 +4.56 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2972 1.2940 +0.25 -1.17 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 吴云凌

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