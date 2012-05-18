〔表格〕台股外资及陆资大卖超134.14亿台币

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透台北5月18日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超134.14亿台币,上交易日为小买超6.83亿.
三大法人今日合计卖超137.46亿台币,上交易日修正后为卖超8.44亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
5/18 -134.14 -7.47 +4.14 -137.46
5/17 +6.83 -6.77 -8.51r -8.44r
5/16 -117.91 -5.93 +2.89r -120.95r
5/15 -63.16 +7.05 -3.78r -59.90r
5/14 -22.05 -4.07 +3.08r -23.05r
5/11 -92.73 -9.12 -0.47r -102.32r
5/10 -20.72 -1.67 -5.00r -27.39r
5/9 -101.03 -3.88 -7.17r -112.07r
5/8 -49.44 -3.35 -1.86r -54.65r
5/7 -163.91r +2.20 -5.05r -166.77r
5/4 +8.95 +6.47 -6.51r +8.92r
5/3 +1.97 -0.46 +9.77r +11.28r
5/2 -58.10 +19.80 +2.23r -36.07r
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本月累计 -805.45 -7.19 -16.23 -828.87
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
4月 -312.18 -59.42 -16.0 5r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 高洁如; 审校 黄凯
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