《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减1,566.9亿台币

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透台北5月18日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减1,566.9亿台币,央行存单未到期余额为6兆7,746.9亿台币.上周存单发行量净增10亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
5月14日(一) 3,518.50 3,187.90 -330.60
5月15日(二) 212.00 842.00 630.00
5月16日(三) 4,384.00 3,935.00 -449.00
5月17日(四) 2,691.50 1,877.20 -814.30
5月18日(五) 2,687.00 2,084.00 -603.00
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总 计 13,493.00 11,926.10 -1,566.90
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
5月14日(一) 458.50 36.00
5月15日(二) 218.00 37.00
5月16日(三) 404.00 62.00
5月17日(四) 358.50 32.80
5月18日(五) 247.50 63.00
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总 计 1,686.50 230.80 (完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。