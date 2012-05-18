版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 17:13 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减1,566.9亿台币

路透台北5月18日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减1,566.9亿台币,央行存单未到期余额为6兆7,746.9亿台币.上周存单发行量净增10亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

5月14日(一) 3,518.50 3,187.90 -330.60

5月15日(二) 212.00 842.00 630.00

5月16日(三) 4,384.00 3,935.00 -449.00

5月17日(四) 2,691.50 1,877.20 -814.30

5月18日(五) 2,687.00 2,084.00 -603.00

---------------------------------------------------------------

总 计 13,493.00 11,926.10 -1,566.90

中长天期存单发行量

------------------------------------------------

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

5月14日(一) 458.50 36.00

5月15日(二) 218.00 37.00

5月16日(三) 404.00 62.00

5月17日(四) 358.50 32.80

5月18日(五) 247.50 63.00

------------------------------------------------

总 计 1,686.50 230.80 (完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐