〔台湾汇市〕台币兑美元收贬7分,欧元区危机令触及三个半月低点

路透台北5月18日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘贬值7分,触及三个半月收盘低点.希腊和西班牙的金融体系岌岌可危,冲击亚洲股市及亚币走势疲弱,台币亦随着台股的重挫而走贬;不过,在周末的八国集团(G8)会议前,追多美元的意愿有限,台币波动幅度受限.

继昨日短暂回光反照后,汇银人士表示,台股今日急转直下且外资反手大举卖超台币;而市场担忧希腊恐将退出欧元区,以及穆迪下调西班牙16家银行评级后担心危机蔓延,带动欧元触及四个月低位,均令美元空头缩手.

不过,他们也指出,在八国集团会议的不确定下,周末前夕追多美元留仓的意愿也不高.进而使得今日来自出口商的美元卖盘相对显得强势,在29.620附近给予台币支撑.

"感觉台股还没落底,欧洲状况也仍有变数,理论上台币还要再贬,但是今天这种盘让人意外,"一本地银行交易人士称.

台币今日收报29.630,为2月2日收报29.695以来最低.累计台币本周贬值2.2角,约0.7%,幅度远低于韩元兑美元的大贬2.23%.

八国集团(G8)领袖本周末将举行会谈,设法阻止欧洲爆发全面性危机;有关希腊可能退出欧元区的疑虑正在欧洲蔓延,对欧元未来构成威胁.此次会谈预料不会作出任何经济政策决定,但官员表示,美国总统奥巴马希望提议,以全面性的方式讨论化解危机.[ID:nST0519159]

在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元兑台币早盘多方强势,不过午后近月份换汇点溢价幅度还是较早盘有所收敛,反映市场上气氛谨慎.

他们预估,台币下周区间料暂时还是不脱29.400-29.700区间,待欧债情势明朗化.

台湾股市.TWII收盘重挫2.79%,至7,151.19点;外资及陆资在台股大幅卖超134.14亿台币,上交易日为小买超6.83亿.[ID:nST0519193]

韩元兑美元KRW=周五跌至五个月低点,为今年表现最差交易日,因投资者因担心欧债危机而匆忙抛售波动性强的韩元.本周计周收低2.23%,为近八个月的最差周度表现.

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.630 29.560 29.595-29.670 29.660 9.14 6.74

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.600 29.534 29.596-29.655 29.620 4.06 3.19

COSMOS1

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PNDF

美元/台币一个月期 0.010/0.025 0.005/0.015

美元/台币六个月期 -0.145/-0.120 -0.175/-0.145

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