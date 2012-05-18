〔两岸金融〕台湾金管会受理中国银行和交通银行在台分行营业许可申请

路透台北5月18日电---在两岸尽速完成审理案件的共识下,台湾金管会周五发布新闻稿指出,已受理中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)在台分行营业许可事项核定的申请案,升格后即可承做台币业务.

金管会在去年12月即已同意中行与交行筹设台北分行的申请,但截至目前为止,两家银行还有分行营业许可事项核定的申请程序还未完成.

一般预料,金管会在完成中行与交行的营业许可事项核定后,上述两家分行即可开始承做台币业务;大陆银监会也将批准包括彰化银行(2801.TW)昆山分行等五家台资银行分行的人民币业务申请事项.

"我们与银监会已有共识."金管会银行局副局长邱淑贞说.

金管会主委陈裕璋昨日已表示,与大陆银监会主席尚福林达成台资企业认定范围持续沟通等四项共识,两岸审理中的案件将尽速完成.[ID:nST0518641]

目前仍有彰化银行昆山分行、土地银行上海分行、合库金控(5880.TW)旗下的合库银行苏州分行、第一金控(2892.TW)旗下第一银行上海分行、国泰金控(2882.TW)旗下国泰世华银行上海分行向银监会提出开办大陆台资企业人民币业务的申请尚未获批.(完)