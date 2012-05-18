〔两岸金融〕台湾金管会受理中国银行和交通银行在台分行营业许可申请

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透台北5月18日电---在两岸尽速完成审理案件的共识下,台湾金管会周五发布新闻稿指出,已受理中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)在台分行营业许可事项核定的申请案,升格后即可承做台币业务.
金管会在去年12月即已同意中行与交行筹设台北分行的申请,但截至目前为止,两家银行还有分行营业许可事项核定的申请程序还未完成.
一般预料,金管会在完成中行与交行的营业许可事项核定后,上述两家分行即可开始承做台币业务;大陆银监会也将批准包括彰化银行(2801.TW)昆山分行等五家台资银行分行的人民币业务申请事项.
"我们与银监会已有共识."金管会银行局副局长邱淑贞说.
金管会主委陈裕璋昨日已表示,与大陆银监会主席尚福林达成台资企业认定范围持续沟通等四项共识,两岸审理中的案件将尽速完成.[ID:nST0518641]
目前仍有彰化银行昆山分行、土地银行上海分行、合库金控(5880.TW)旗下的合库银行苏州分行、第一金控(2892.TW)旗下第一银行上海分行、国泰金控(2882.TW)旗下国泰世华银行上海分行向银监会提出开办大陆台资企业人民币业务的申请尚未获批.(完)
--采访 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 乔艳红
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。