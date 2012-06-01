〔背景资料〕全球前三大晶圆代工厂比较一览

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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路透台北6月1日电---尽管今年全球半导体产业预估仅微幅成长,但行动装置热销带动对高阶晶片的需求,促使晶圆代工龙头台积电(2330.TW)及联电(2303.TW)竞向扩产.
据市场研究调查机构IHS iSuppli,受到平板电脑、智慧型手机及超薄笔电(Ultrabook)热销的带动,今年全球晶圆代工产业营收预估将加速成长12%,龙头台积电地位稳固.[ID:nST0511311]
以下为全球前三大晶圆代工厂比较一览:
台积电 联电 GlobalFoundries
2011年总产能(千片)* 13,221 5,322 --
12寸厂产能 3,261 1,031 --
2012年总产能预估 成长12% 成长4% --
12寸厂产能预估 成长17% 成长8% --
28奈米制程占营收比重** 5% 0% --
40/45奈米占比 32% 9% --
2012年资本支出计划 80-85亿美元 20亿美元 --
2011年资本支出 72.86亿美元 16亿美元 54亿美元
占营收比重 50.1% 45.7% --
2011年营收 4,271亿台币 1,059亿台币
2011年市占率*** 48.8% 12.1% 12.0%
注:* 为8寸约当产能
** 为2012年第一季数据.联电目标在2012年底时28奈米制程占营收比重达5%.
***为市调公司Gartner数据.其他资料来源为公司财报及官网,GlobalFoundries因非上市公司,公开资讯较不完全. (完)
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--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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