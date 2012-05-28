〔台湾货币市场〕5月28日及本提存期资金预期变化一览表

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透台北5月28日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期2,943.5亿台币.
--公债付息100乙1期5.25亿台币.
--公债付息93甲6期13.5625亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期7,488.8亿台币:
05/29 3.00亿
05/30 3,290.50亿
05/31 120.00亿
06/01 4,075.30亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--菸酒税、货物税及营业税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。