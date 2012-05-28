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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 08:03 BJT

〔台湾货币市场〕5月28日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月28日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期2,943.5亿台币.

--公债付息100乙1期5.25亿台币.

--公债付息93甲6期13.5625亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期7,488.8亿台币:

       05/29 3.00亿

       05/30 3,290.50亿

       05/31 120.00亿

       06/01 4,075.30亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--菸酒税、货物税及营业税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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