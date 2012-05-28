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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 08:03 BJT

台湾已公布经济指标--2012/5/28

经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值

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消费者物价指数(CPI)(y/y)4月 +1.44% +1.25%-r 6/5 --

外汇存底(亿美元) 4月底 3,950.72 3,938.71 6/5 --

商品出口(y/y) 4月 -6.4% -3.2% 6/7 --

商品进口(y/y) 4月 +2.1% -5.8% 6/7 --

*M2货币总计数(y/y) 4月 +4.72% +5.05% 6/25 --

重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% -- --

外销订单(y/y) 4月 -3.52% -1.58% 6/20 --

工业生产(y/y) 4月 -2.33% -3.43%r 6/22 --

季调失业率 4月 4.19% 4.14% 6/22 --

经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --

国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --

*国内生产总值(GDP) 第一季 +0.39%-p +1.89% -- --

注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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