台湾已公布经济指标--2012/5/28

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)4月 +1.44% +1.25%-r 6/5 --
外汇存底(亿美元) 4月底 3,950.72 3,938.71 6/5 --
商品出口(y/y) 4月 -6.4% -3.2% 6/7 --
商品进口(y/y) 4月 +2.1% -5.8% 6/7 --
*M2货币总计数(y/y) 4月 +4.72% +5.05% 6/25 --
重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 4月 -3.52% -1.58% 6/20 --
工业生产(y/y) 4月 -2.33% -3.43%r 6/22 --
季调失业率 4月 4.19% 4.14% 6/22 --
经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --
国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --
*国内生产总值(GDP) 第一季 +0.39%-p +1.89% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
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路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。