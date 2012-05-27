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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 06:31 BJT

《日本重要政经日程》--5月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月27日(日)

2350 - 4月企业服务价格指数

5月28日(一)

-- - 日本央行公布4月27日会议纪录

0200 - 4月汽车厂商生产及出口

0430 - 京都府知事山田启二在日本记者俱乐部发表演说

0500 - 日本石油连盟会长天坊昭彦举行月度记者会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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