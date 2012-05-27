澳新经济指标预测--5月28日-6月4日****

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
路透5月28日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------5月28日当周---------------------------------
5月27日(日)
2300 澳洲央行总裁在澳洲支付清算协会(Australian Payments Clearing Association)发表讲话
5月28日(一)
暂无重要数据
5月29日(二)
2245 新西兰建筑许可 4月 -- +19.8%
5月30日(三)
0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 +3.0% -4.6%
0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 +0.2% +0.9%
5月31日(四)
0100 新西兰NBNZ企业经济信心 5月 -- 35.8%
0130 澳洲建筑许可 4月 持平 +7.4%
民间建筑许可 -- +3.9%
0130 澳洲资本支出(较前季) 第一季 +4.0% -0.3%
工厂/机械资本支出(较前季) +2.0% -2.1%
建筑资本支出(较前季) +3.0% +0.9%
0130 澳洲民间信贷 5月 -- +0.4%
房屋信贷 -- +0.4%
2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第一季 -- -1.4%
6月1日(五)
暂无重要数据
----------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月4日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.3%
0130 澳洲企业库存 第一季 -- +1.4%
澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 5月 -- -3.2%
报纸招聘广告(较前月) -- +0.1%(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。