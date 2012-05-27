日韩经济指标预测--5月28日-6月4日****

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透5月28日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月28日(一)
2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 6月 -- 84
2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -0.5% -0.1%
(较上年同期) +2.4% +3.4%
2330 日本失业率 4月 4.5% 4.5%
求才求职比 0.77 0.76
2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 +6.3% +10.3%
5月29日(二)
2300 韩国经常帐(亿美元) 4月 -- 盈余31.8
5月30日(三)
2300 韩国工业生产(较前月) 4月 -- -3.1%
(较上年同期) -- +0.3%
服务业产出(较前月) -- -1.0%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.7
2350 日本工业生产 4月初值 +0.5% +1.3%
一个月预估 -- +1.0%
两个月预估 -- -4.1%
5月31日(四)
-- 韩国外汇储备(亿美元) 5月 -- 3,168.4
0130 日本加班工资 4月 -- +4.4%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- -0.3%
房屋开工(较上年同期) +3.2% +5.0%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- 持平
(较上年同期) -- +2.5%
2300 日本路透短观制造业景气判断指数 6月 -- 正2
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 -- +7.6%
6月1日(五)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 5月 -- 51.9
0000 韩国贸易收支(亿美元) 5月 -- 顺差21
进口 -- -0.2%
出口 -- -4.8% (完)
---------------------------------6月4日当周--------------------------------
6月4日(一)
暂无重要数据 (完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。