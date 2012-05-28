〔美国经济〕5月消费者信心升至逾四年最高,但根基仍脆弱

路透纽约5月25日电---一项周五公布的调查显示,美国消费者信心5月升至逾四年来最高水准,因美国人对就业市场维持自信,同时收入较高的家庭乐观看待薪资成长.

汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数终值升至79.3,高于4月的76.4,也超过77.8的预估和初值,为2007年10月以来最高水准.[ID:nSB1569708]

"可惜消费者信心仍极为脆弱,就像过去两年一样很有可能来个大逆转."调查主管Richard Curtin在声明稿指出.

"虽然他们对就业成长的最乐观预期,可能在不造成太多伤害的情况下落空,但若当前就业增长放缓的情形未来几个月仍继续下去,可能成为信心第三度回落的原因."(完)

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