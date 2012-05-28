《台湾报摘》--工商时报5月28日

* 头版头条:

--欧债危机似有升高之势,总统府及行政院高层对第二季经济衰退落底不敢乐观,欧债不确定因素恐对全球需求面带来冲击,府院已积极筹谋经济对策,同时政院筹编明年度中央政府总预算时,不排除保留宽松空间,以因应经济变局.

* 其他:

--证所税整合版本周进入关键期,立委版本多以调降或调升证交税作为配套.工商团体也不乏有复征证所税即降证交税的呼声.这些冲撞政院版的整合版,行政院接受度恐都不高.考量台股流动性调整证交税的版本几乎没有讨论空间.

--奢侈税实施将满周年,根据永庆房屋对全台湾八个主要县市的调查,奢侈税实施后房价仍在涨.除了台北市小涨0.5%之外,桃竹县及高雄市的房价涨幅高达13%,其他包括新北市等四个县市的房价也涨了6%以上.

--本地银行全面紧缩豪宅房贷,8,000万台币以上豪宅成标的.在央行、金管会联手防堵豪宅贷款之下,现在不只大型公股行库,连国泰、富邦、万泰2837.TW等多家民营银行也从严管控豪宅贷款,除了锁定8,000万台币以上个案之外,并同时取消宽限期、成数最高六成为限,利率一律2%起跳,且要比一般房贷多出1码(0.25个百分点)以上.

--声宝(1604.TW)集团与日本夏普株式会社(6753.T)洽谈冰箱等白色家电代工案之际,传出鸿海(2317.TW)集团与夏普将从面板、液晶电视及白色家电代工展开全方位合作.声宝集团副董事长陈盛泉昨日指出,就他了解,鸿海开始研究要在大陆帮夏普代工冷气,有助提升对旗下瑞智(4532.TW)的采购量.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 乔艳红

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