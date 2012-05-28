《台湾报摘》--经济日报5月28日

* 头版头条:

--欧债问题混沌未明,台股.TWII面临7,000点保卫战.金管会与银行公会拟延长企业纾困、放宽股票质押断头卖出及非自愿性失业劳工房贷纾困措施等三大金融协助措施期限,从6月底延长到年底,以协助企业取得资金,并减缓股市卖压.

* 其他:

--立法院国民党团证所税整合版本近日出炉,将纳入裕隆(2201.TW)集团执行长严凯泰提出"浮动税率"建议,根据台股指数消长订定不同的适用税率,另将分三阶段逐步开征.

--大陆曝险部位上限不得逾净值一倍的规定,卡住台资银行业务拓展.永丰银行参与大陆银行间债券市场部位,被迫暂停.部分逼近上限的银行,最近也放弃利率较低的台商授信客户以免违反规定.

--亿光电子(2393.TW)加强两岸三地通路布局,继在台湾成为LED灯泡第一品牌后,近期可望与大陆通路商合作,将亿光LED灯泡在大陆3,000家的通路上架.明年规划再增加6,000家通路伙伴,香港据点也会同步增加.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 乔艳红

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