《台湾重要政经日程》--5月28日-12月31日

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
==================今日重要政经消息======================
5/28(一)
-- 9:00 立法院财委会举行复征证所税公听会.
--16:00 经建会公布4月景气灯号.
--16:30 国有财产局例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
6/4(一)
*-- 9:00 2012台北国际电脑展开展.
6/5(二)
--08:30 主计处公布5月消费者物价指数(CPI),4月较去年同期成长1.44%.
--16:00 央行公布至5月底的外汇存底,4月末为3,950.73亿美元.
6/7(四)
--16:00 财政部公布5月进出口金额,4月出口金额较上年同期衰退6.4%,进口则是成长2.1%.
6/20(三)
--16:00 经济部公布5月外销订单,4月较去年同期衰退3.52%.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
6/22(五)
--08:30 主计处公布5月季调失业率,4月经季节调整后失业率为4.19%.
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
--16:00 经济部公布5月工业生产,4月工业生产较上年同期衰退2.33%.
6/25(一)
*--16:10 央行公布5月M2货币总计数,4月为年增4.72%.
8/20(一)
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 林妙容;审校 乔艳红
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。