〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透台北5月28日电---台湾央行周一表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为2,943.5亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上周五共发行1,135.3亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为443亿台币;至周日,累计超额准备为2,386亿台币,加计前期1%的超额准备为3,158亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。