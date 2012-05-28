《全球主要国家债券发行预告》--5月28日-6月4日

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透5月28日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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5/28 意大利 25-35亿欧元 2014年5月30日到期的CTZ债券
5/28 意大利 5-7.5亿欧元 票息2.10%、2016年9月15日到期的BTPei债券和
票息2.35%、2017年9月15日到期的BTPei债券
5/28 英国 票息0.375%,2062年到期的通膨保值债券
5/29 意大利 85亿欧元 2012年11月30日到期的六个月期BOT债券
5/29 0130 日本 两年期公债
5/29 1530 美国 13周和26周期国库券
5/29 法国 BTF国库券
5/30 加拿大 30年期公债
5/30 1530 美国 四周期和52周期国库券
5/30 意大利 中长期债券标售
5/31 0120 日本 三个月期贴现国库券
6/1 英国 标售国库券
6/1 0130 日本 流动性供给标售
6/4 1530 美国 13周和26周期国库券
6/4 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第一日)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
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