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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 09:04 BJT

〔日本数据〕4月企业服务价格指数较上年同期上涨0.2%

(路透计划5月以后不再例行报导该数据,若有任何问题,请联系:meg.shen@thomsonreuters.com)

路透东京5月28日电---日本央行周一公布,4月企业服务价格指数(CSPI)较上年同期上涨0.2%,为三年又七个月来首次上涨.

以下为数据细目,单位为百分比(前值可能已修正):

整体CSPI 4月 3月 2月 4月指数

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较上年同期 +0.2 -0.2 -0.7 96.5

较前月 0.0 +0.9 0.0 --

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参看相关细节,可点选日本央行网址(here).

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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