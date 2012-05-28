〔日本数据〕4月企业服务价格指数较上年同期上涨0.2%

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
(路透计划5月以后不再例行报导该数据,若有任何问题,请联系:meg.shen@thomsonreuters.com)
路透东京5月28日电---日本央行周一公布,4月企业服务价格指数(CSPI)较上年同期上涨0.2%,为三年又七个月来首次上涨.
以下为数据细目,单位为百分比(前值可能已修正):
整体CSPI 4月 3月 2月 4月指数
-----------------------------------------------
较上年同期 +0.2 -0.2 -0.7 96.5
较前月 0.0 +0.9 0.0 --
------------------------------------------------
参看相关细节,可点选日本央行网址(here).
浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。