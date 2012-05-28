〔台湾政经〕民进党新主席苏贞昌出线,对财经议题影响料有限

* 苏贞昌出线,得票率50.47%

* 对财经议题影响有限

* 朝野领袖见面未能解决实质问题

* 新主席对访中持开放态度,设中国事务委员会

路透台北5月28日电---台湾最大反对党--民主进步党完成新任主席选举,由前行政院长苏贞昌以50.47%的得票率当选.不过民进党在立法院中仍是少数党,对财经法案不具决定性影响力,苏贞昌出线牵动的仍是2014地方选举及2016年总统大选.

台湾执政国民党近来为瘦肉精美牛、复征证所税等法案上演激烈朝野攻防.民进党虽频频发表反对立场,但因在国会中仍是少数,蓝营立法委员是否支持为决定性因素.

目前国民党为立法院中的最大党,占64席、其次为民进党40席、亲民党、台联及无党派共9席.

选举结果在上日晚间出炉后,总统府发出新闻稿称,总统马英九希望能尽早与包括苏贞昌在内的在野党领袖会面.而苏贞昌称只要不沦为作秀,朝野领袖见面不用回避.

台大国家发展研究所教授黄伟峰表示,由于在民主制度中,反对党的存在是为监督政府运作,而非为政府政策背书,尽管在台湾长期朝野对立气氛下,政治和解有其必要,但这并不是政治常态.他认为国、民两党用何种形式和解,可以再研究,并非一定要政党领袖见面,因其未能解决实质问题.

"朝野和解如果是要解决实际的问题,幕僚作业很重要.但如果只是在媒体上制造和解气氛,对实质问题没有帮助."他说.

此外,苏贞昌也强调将设中国事务委员会,凝聚民进党的中国路线共识.

他在昨晚的选后记者会上被问及是否愿意访问中国时,他说民进党从不回避与中国接触,要让中国完整了解台湾,民进党也要了解中国.

"担任党主席后,如果符合这样的方向,都可以这样做,现在不需要自己去提条件...态度保持开放."他说.

苏贞昌此前担任过行政院长,昨天以5万5,894票过半党员票当选.此次投票率达68.62%,是民进党历来党主席选举投票率最高的一次.

民进党前主席蔡英文此前因参选总统败选而辞任,目前由高雄市长陈菊代理主席直至旧任期届满.民进党将于本周三(30日)办理新旧主席交接.

根据民进党内规,党员须入党满一年才可投票,这次党主席选举有效党员数为16万3,808人.(完)