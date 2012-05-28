〔香港新股〕内蒙古伊泰拟发行不超2.58亿H股已获批,募资10-15亿美元--IFR

路透5月28日电---据汤森路透旗下IFR报导,B股公司内蒙古伊泰煤炭(900948.SS)香港上市申请获港交所核准，计划发行不超过2.58亿H股，募资10至15亿美元。

该公司很可能于下周初开始上市前推介，最终时间表将于本周末决定。

伊泰香港上市计划于4月中旬获得中国证监会核准。如果是项交易最终成行，它将成为第一家在香港上市的纯B股上市公司。

中银国际、中金为是项交易保荐人，并与法巴(BNPP.PA)、美银美林、麦格理(MQG.AX)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一同担任主承销商。(完)

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