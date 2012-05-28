〔离岸人民币〕瑞典出口信贷三年期5亿元点心债票息为2.375%--IFR

路透5月28日电---据汤森路透旗下IFR报导,瑞典出口信贷已为第二支境外人民币债券定价，该笔三年期的债券，定价在99.928，票息2.375%，折合收益率2.4%，规模为5亿人民币（7,900万美元）。

汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和TD Securities共同主办是次融资。本次交易定价低于瑞典出口信贷首次点心债定价，首次发债为2亿元人民币三年期，利率为2.4%。在二级市场该债券报价为2.6305%，距到期日有32个月。

“新交易目标是欧洲投资者，因本地投资者可通过香港存款利率获得类似回报，”一位本地投资者称。

纵然过去几个月点心债收益率升高，由于货币互换近期走升，瑞典出口信贷得以比照上次点心债发行确定收益率。

就利差而言，假设以货币掉期中间价计算，新债利率为较伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约61基点。考虑到瑞典出口信贷5月23日刚刚以利率中间价加码73个基点,五年期票息1.75%,融资10亿美元，这一价码还算不错。

由于欧元区危机仍在发酵，本周美元的主权、超国家和政府机构类债券一直非常忙碌。据市场人士称，因一些离岸基金经理正寻找非欧元计价投资产品，特别是评级较好的品种，瑞典出口信贷发现此机遇而推出新交易。

这一说法得到其他市场人士认同。“离岸基金经理一直忙于寻找可在一定程度上为其资金提供安全庇护的资产，”德意志银行亚洲本币信用交易主管Vishal Goenka指出。“而且，美元票据的绝对收益率非常低，因此一些投资者在寻找其他品种来提高回报率。”

瑞典出口信贷的评级为Aa1／AA+（穆迪／标准普尔）(完)

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