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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 10:16 BJT

《外汇动态》美元/坡元因欧元上涨而下跌,1.2720-1.2730料存在支撑

0200GMT---美元/坡元SGD=D3下跌,欧元EUR=因空头回补而上涨,此前希腊支持撙节举措的保守政党在6月大选前的民调中领先.

美元/坡元跌0.6%至1.2744.料在约1.2720-1.2730寻获支撑,5月24日低位为1.2723.一目均衡转换线则为1.2718.美元/坡元自5月初以来一直收在该转换线上方.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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