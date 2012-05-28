《热点透视》法国融资成本触纪录低点,主要受德国和希腊因素推动

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 王冠中

路透伦敦5月25日电---法国在危机中有不错的处境.法国融资成本处于纪录低点.不过,要是新总统奥朗德的政策让市场感到失望,低融资成本的情况可能无法持续.

法国超过20年以来首次有社会党人当选总统,市场本应藉此机会打击债市,但实际上却恰恰相反.随着希腊情势恶化,法国10年期公债收益率(殖利率)降至欧元危机爆发以来的最低水准.10年债较可比德债利差在过去一周下跌大约30个基点至110基点.相较之下,在去年11月危机高峰之际,危机扩大的忧虑将利差推至创纪录的180基点,暗示法国可能随时会受到危机波及.

市场目前为止都是看到奥朗德最好的一面.他利用最近的欧元区峰会,倡议欧元区急需的成长方案,而且他也避免了德法之间的紧张关系升温.实际上,他的努力并没有带来多少成果,但至少他扩大了政策讨论.

不过,法国近来的不错表现主要是受到希腊和德国的影响,奥朗德的贡献并不大.对于希腊退出欧元区的担忧,将德国公债收益率推至让投资经理难以获利的水准,迫使他们寻找其他相对安全的资产.这也是为什么法国、奥地利和比利时等其他欧元区非二线国家公债收益率会下滑,因为有一波亚洲央行的买盘涌入.随着收益率下滑,作空投资人就被迫回补部位,又再进一步推低收益率.

收益率来到这么低的水准,也让市场不再那么关注法国.奥朗德已承诺透过开源节流,在2017年达成逾30年来的首次预算平衡.他预期明年产出成长1.7%,然而,像是花旗集团的预期则悲观许多,预估衰退0.1%.

在法国竞争力停滞,而且仍有希腊退出欧元区风险的情况下,这样的目标可能野心太大,奥朗德尚未处理竞争力的问题,而法国银行业和出口商对希腊的曝险颇高.投资人会等到奥朗德7月首次公布预算,才能对其带领法国走出风暴的能力作出更好的评估.(完)