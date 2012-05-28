〔台湾债市〕RP利率高档成交渐多,投信与寿险资金供应量偏低

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透台北5月28日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持平,但高档成交有逐渐增多的迹象,寿险持续自市场抽离资金,投信端也没有太多余钱可供应,令整体市场偏紧.
资金调度人士表示,本周进入月底资金需求高峰,加之央行存单到期量少,银行间资金调度越趋保守,缺钱者需多花点时间才能补齐缺口,预料明日投信赎回潮将陆续出笼,并于周三及周四达到资金需求高峰,RP利率可能微幅上调1-2个基点.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相差不大.
交易商另统计,周四(31日)有长荣航(2618.TW)公司债交割,金额为65亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。