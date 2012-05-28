〔台湾债市〕RP利率高档成交渐多,投信与寿险资金供应量偏低

路透台北5月28日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持平,但高档成交有逐渐增多的迹象,寿险持续自市场抽离资金,投信端也没有太多余钱可供应,令整体市场偏紧.

资金调度人士表示,本周进入月底资金需求高峰,加之央行存单到期量少,银行间资金调度越趋保守,缺钱者需多花点时间才能补齐缺口,预料明日投信赎回潮将陆续出笼,并于周三及周四达到资金需求高峰,RP利率可能微幅上调1-2个基点.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相差不大.

交易商另统计,周四(31日)有长荣航(2618.TW)公司债交割,金额为65亿台币.(完)