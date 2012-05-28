《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:小跌但风险升势未能激励亚股

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
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IFR 5月28日电---美元兑日圆以外亚洲货币周一小跌,今早风险交易开盘有很好的开头.市场或许在寻找藉口买进风险资产,此前欧元兑美元在周五晚间攻克1.2500关卡.
有消息称希腊支撑撙节举措的政党如今在民调中领先,且有传言称欧元区银行的纾困资金已加快脚步.这再加上有传闻称中国将有基建刺激方案,这对本周风险交易来说,是个很好的开头.
美股期货上涨0.8%,然亚股基本上持平至下跌,外资持续出脱美元兑日圆以外亚洲货币.(完)
--编译 戴素萍;审校 于春红
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。