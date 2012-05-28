《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:小跌但风险升势未能激励亚股

IFR 5月28日电---美元兑日圆以外亚洲货币周一小跌,今早风险交易开盘有很好的开头.市场或许在寻找藉口买进风险资产,此前欧元兑美元在周五晚间攻克1.2500关卡.

有消息称希腊支撑撙节举措的政党如今在民调中领先,且有传言称欧元区银行的纾困资金已加快脚步.这再加上有传闻称中国将有基建刺激方案,这对本周风险交易来说,是个很好的开头.