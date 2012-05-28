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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 11:40 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:小跌但风险升势未能激励亚股

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IFR 5月28日电---美元兑日圆以外亚洲货币周一小跌,今早风险交易开盘有很好的开头.市场或许在寻找藉口买进风险资产,此前欧元兑美元在周五晚间攻克1.2500关卡.

有消息称希腊支撑撙节举措的政党如今在民调中领先,且有传言称欧元区银行的纾困资金已加快脚步.这再加上有传闻称中国将有基建刺激方案,这对本周风险交易来说,是个很好的开头.

美股期货上涨0.8%,然亚股基本上持平至下跌,外资持续出脱美元兑日圆以外亚洲货币.(完)

--编译 戴素萍;审校 于春红

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