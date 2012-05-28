〔台湾财政〕执政党整合证所税版本异见,不排除6月中有通过机会

路透台北5月28日电---为降低对股市冲击,台湾执政的国民党周一快速整合证券交易所得税课征法案的不同意见,不排除在加开的临时会议于6月中结束前,有顺利通过实施机会.

立法院已在日前决议,将本次立法院会期由原定的5月31日延长至6月15日.国民党立法院党团以时间换取空间,在包括主要反对党--民进党均已在今日提出证所税版本后,对总共10个版本的意见积极展开整合,预计在下周的财政委员会提出讨论.

"所有的版本都提出来了,而且可以看出都倾向轻税简政."国民党立委罗明才在一场公听会后说.

担任立法院财政委员会召集委员的罗明才认为,国民党承担不起将证所税法案延宕至年底再通过实施的责任."已经有证券商开始放无薪假或资遣了,若有人因此想不开...这会衍生政治问题."

他乐观的预估,证所税法案在6月中通过的机会不小."就是挑灯夜战,不休息嘛,可以用的方式很多."

国民党立委赖士葆也在今天提出整合的初步版本.主要参考日本过去的实施方案.针对法人部分以行政院版本为主.自然人则采二选一的双轨制,由投资人在财政部版本或个人帐户分离报税选择申报.

赖士葆也强调,整合版将长期持有的年限改为一年.且以大盘加权股价指数.TWII为8,000点为课征基准,指数若低于8,000点以现行制度课征,超过则加课一定的税率.

"我希望尽快落幕,怎样整合大家都可以接受的版本比较重要."他说.

身兼国民党主席的台湾总统马英九已在日前公开表示,要让外界清楚政府贯彻量能课税的决心,国民党对证所税立场没有改变.[ID:nST0457748]

台湾行政院甫于上月底完成课征证所税版本,将个人所得税课税门槛从300万台币上修至400万台币,法定税率视经济情况在15-20%之间,并取消期货交易所得纳入课征范围.且在须缴纳的证券交易所得税中,可将当年度须缴的证交税半数抵扣.[ID:nST0452734]

台湾加权股价指数周一收高0.91%,报7,136.0点.受证所税课征、油电双涨以及欧债危机等负面因素打击,台股于3月中下旬自8,100点附近下跌,波段跌幅约13%.(完)