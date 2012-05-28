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货币新闻 | 2012年 5月 28日 星期一 16:50 BJT

〔台湾央行〕共发行2,739亿台币存单,发行余额减少204.5亿

路透台北5月28日电---台湾央行周一公布,今日共发行2,739亿台币存单,相较存单到期金额2,943.5亿,存单发行余额减少204.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,574.0

91天期 0.93 132.0

182天期 1.05 33.0

央行上周五共发行1,135.3亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,569.2亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为467亿台币;至周日,累计超额准备为2,473亿台币,加计前期1%的超额准备为3,245亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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