〔台湾央行〕共发行2,739亿台币存单,发行余额减少204.5亿

纽约期市：期棉连续第三日下跌，因出现技术性卖盘
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透台北5月28日电---台湾央行周一公布,今日共发行2,739亿台币存单,相较存单到期金额2,943.5亿,存单发行余额减少204.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,574.0
91天期 0.93 132.0
182天期 1.05 33.0
央行上周五共发行1,135.3亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,569.2亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为467亿台币;至周日,累计超额准备为2,473亿台币,加计前期1%的超额准备为3,245亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
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