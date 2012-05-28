〔台湾债市〕101/1殖利率微收升成交创今年新低,场内观望气氛浓厚

路透台北5月28日电---台湾五年期公债101/1殖利率周一仅微幅收升,成交值创今年新低.因市场多空方向未明,且美债今日休市,令场内观望气氛浓厚.

市场人士指出,欧洲情势尚未明朗之际,目前全球殖利率皆呈现持平不动的趋势,而美债10年期指标债殖利率已处历史低档,市场难免谨慎操作,预料短线五年期101/1将在0.95-0.98%狭幅盘整.

"短线消息面主导台债市场."一外商银交易员说.

她指出,近期市场深受希腊可能退出欧元区这则消息影响,只要杂音仍在,市场疑虑就未能解除,然市场对希腊事件的解读到底如何都仍有变数.

除了欧债因素外,票券交易商也说,"大家都在等(101/5R)6月初when-issued结果出炉".

他们认为,10年期指标公债新券101/5R将于6月初发行前交易(when-issued),料when-issued区间将在1.25%附近,因为新券发行前交易期间没有筹码的限制.

美国公债价格上周五上涨,因为对希腊可能退出欧元区的忧虑助燃对美债的避险买盘.投资者正在为下月可能的动荡走势做准备.对希腊即将进行的大选,以及对银行业压力蔓延至西班牙等欧元区国家感到紧张.这种紧张情绪推低指标10年期美债收益率(殖利率)接近至少60年的最低位.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO +0.12 0.9660 0.9615-0.9686 38.0

10 101/5A01105=TWO +0.12 1.2300 1.2300-1.2300 0.5

10 101/乙二A01202=TWO -0.05 1.2685 1.2660-1.2690 2.5

由于101/1成交值创今年新低,证券交易商指出,台债量缩已成趋势,将让其殖利率区间更窄,料只在0.96-0.97%间1个基点间狭幅盘整,今天新低量是因为周一症候群(因交易员刚休完假)影响,预估五年期101/1周二将会恢复到200-300亿台币的均量水准.

证券交易员并称,由于美债周一休市,欠缺新题材,在市场冷清的情况下,当冲也没有意愿操作.

此外,台湾债市同业附买回(RP)利率周一持平,但高档成交有逐渐增多的迹象,寿险持续自市场抽离资金,投信端也没有太多余钱可供应,令整体市场偏紧.[ID:CT0521471]

外银交易商表示,税收将于6月入库,对资金面也会有影响,RP利率有垫高的压力,短券殖利率有上升压力.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2300

5 101/1 A01101=TWO 0.9660

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)