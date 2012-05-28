《汇市简讯》欧元/英镑受提振,希腊民调引发欧元空头回补

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* 希腊最新民调引发的欧元空头回补买盘,令欧元/英镑在0.8030英镑的卖单面临威胁.

* 两项民调显示,希腊国会300个席位中,新民主党及泛希社运(PASOK)在6月17日将赢得161-166席.

* 0.8030英镑为欧元由0.8045跌至0.7980的76.4%回档位.0.8050/60可能有更多卖单.

* 星期日泰晤士报称,欧洲基金将援助爆发危机的银行.可能以银行税提供资金.

* 希腊投资人对伦敦房地产的需求在4月增加39%.

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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