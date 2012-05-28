〔台湾汇市〕台币/美元因央行调节量缩收平,盘中随欧元反弹修正

路透台北5月28日电---台币兑美元TWD=TP周一收在平盘,希腊民调转向支持撙节纾困的保守党,引发欧元空头回补,带动亚币反弹修正,惟场上交投气氛依旧谨慎,临收盘前央行例行调节,收回全日所有涨幅.

汇银人士指出,尽管台股今日反弹收红,但欧洲景气衰退疑虑和证所税迟迟未解,多空未明令成交量急冻;在台北汇市中,外商银行买卖美元皆见,出口商对低于29.60的汇价也不甚满意,追价意愿意兴阑珊,台币成交量同步萎缩.

"关键还是在欧元区,现在说危机解除还是太早,"一位本地银行外汇交易员表示.

交易商表示,本周市场仍将焦点放在欧元区之上,任何风吹草动都可能引起市场大幅震荡;另外,美国经济或受欧债牵连而衰退,市场并关注美国联邦储备理事会(FED)是否推出新一轮货币刺激政策,料本周五美国非农就业数据将成为后市关键.

他们预估,明日台币交投料落在29.50-29.70元间,将持续观察央行态度及资金流向.

台湾股市.TWII收盘上涨0.91%,至7,136.00点;外资及陆资在台股卖超14.13亿台币,为连续第七日卖超,累计金额为335.2亿.[ID:nST0521541]

另外,坡元SGD=和菲律宾披索PHP=周一反弹,幅度在亚洲新兴货币中居前,此前一项民调显示,在下个月大选前,希腊支持撙节的保守党领先.但新兴亚币后市仍旧脆弱.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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