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货币新闻 | 2012年 5月 28日 星期一 15:46 BJT

〔欧元债市〕西班牙/德国10年期公债利差触及欧元问市以来新高

路透伦敦5月28日电---10年期西班牙公债较可比德债利差周一触及欧元问世来新高505个基点,因西班牙政府接管Bankia银行,助燃对该国面临扶助银行业成本上升的担忧.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB上涨8.8个基点至6.43%;意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB上涨5.7个基点至5.86%.(完)

--编译 程琳;审校 丁琦

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

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伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

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