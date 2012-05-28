〔希腊股市〕ATG指数上涨,选情民调显示保守派再度领先

纽约期市：期棉连续第三日下跌，因出现技术性卖盘
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透巴黎5月28日电---希腊股市ATG指数.ATG周一0734GMT时上涨2.5%至497.26点,之前民调显示大选前夕保守派再度获得领先优势.(完)
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。