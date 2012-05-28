〔台湾央行〕将于6月21日召开第二季理监事会议,市场料利率将维持不变

《全球汇市》美元下跌，因交易商对美联储3月升息的预期减弱
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透台北5月28日电---一位接近台湾央行的消息人士周一表示,央行已决定将在6月21日召开第二季的全体理监事会议.目前市场分析师多认为,央行料将维持利率不变.
3月底时台湾央行宣布重贴现率维持在1.875%,这已是央行自去年第三季开始,第三度维持利率不变.
上周五,台湾政府连六度下修经济成长至3%保卫战.油电价格双涨,通膨率推升的危机因电价分阶段调涨而有所纾缓.且欧债危机后势难料,分析师料央行本次仍将按兵不动,以待景气明朗.[ID:nST0521303]
金融机构对台湾经济预估请见TWGDP1
金融机构对台湾央行利率预估请见TWINT1
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
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