〔台湾央行〕将于6月21日召开第二季理监事会议,市场料利率将维持不变

路透台北5月28日电---一位接近台湾央行的消息人士周一表示,央行已决定将在6月21日召开第二季的全体理监事会议.目前市场分析师多认为,央行料将维持利率不变.

3月底时台湾央行宣布重贴现率维持在1.875%,这已是央行自去年第三季开始,第三度维持利率不变.

上周五,台湾政府连六度下修经济成长至3%保卫战.油电价格双涨,通膨率推升的危机因电价分阶段调涨而有所纾缓.且欧债危机后势难料,分析师料央行本次仍将按兵不动,以待景气明朗.[ID:nST0521303]

金融机构对台湾经济预估请见TWGDP1

金融机构对台湾央行利率预估请见TWINT1