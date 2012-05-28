〔欧元债市〕西班牙10年期公债收益率触及6.5%,创11月以来新高

纽约期市：期棉连续第三日下跌，因出现技术性卖盘

“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”