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货币新闻 | 2012年 5月 28日 星期一 16:28 BJT

〔欧元债市〕西班牙10年期公债收益率触及6.5%,创11月以来新高

路透伦敦5月28日电---西班牙10年期公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB周一触及6.5%创11月以来新高,上涨16个基点.(完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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