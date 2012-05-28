〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超9.5亿台币

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透台北5月28日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 13.50 2.50 +11.00
票券业 0.00 1.50 -1.50
证券业 2.50 12.00 -9.50 (完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/张喜良
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。