《日本重要政经日程》--5月29日

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月28日(一)
2330 - 4月家庭支出
2330 - 4月失业率
2350 - 4月零售销售
5月29日(二)
-- - 内阁会议,会后日本财务大臣安住淳召开记者会
-- - 伊拉克外交部长Hoshyar Zebari周日至周三访问日本,周二晚间拜会外务大臣玄叶光一郎
0130 - 标售两年期公债
0800 - 日本铁钢连盟会长每月例行会议
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
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路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。