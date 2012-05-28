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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 07:28 BJT

****澳新经济指标预测--5月29日-6月5日****

路透5月29日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------5月28日当周---------------------------------

5月29日(二)

2245 新西兰建筑许可 4月 -- +19.8%

5月30日(三)

0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 +3.0% -4.6%

0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 +0.2% +0.9%

5月31日(四)

0100 新西兰NBNZ企业经济信心 5月 -- 35.8%

0130 澳洲建筑许可 4月 持平 +7.4%

民间建筑许可 -- +3.9%

0130 澳洲资本支出(较前季) 第一季 +4.0% -0.3%

工厂/机械资本支出(较前季) +2.0% -2.1%

建筑资本支出(较前季) +3.0% +0.9%

0130 澳洲民间信贷 5月 +0.3% +0.4%

房屋信贷 -- +0.4%

2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第一季 -- -1.4%

6月1日(五)

暂无重要数据

----------------------------------6月4日当周---------------------------------

6月4日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.3%

0130 澳洲企业库存 第一季 -- +1.4%

澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 5月 -- -3.2%

报纸招聘广告(较前月) -- +0.1%

0130 澳洲企业税前获利 第一季 -- +6.4%

6月5日(二)

0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第一季 -- 赤字83.7

0430 澳央行利率决定 6月 -- 3.75% (完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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