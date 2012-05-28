澳新经济指标预测--5月29日-6月5日****

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透5月29日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------5月28日当周---------------------------------
5月29日(二)
2245 新西兰建筑许可 4月 -- +19.8%
5月30日(三)
0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 +3.0% -4.6%
0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 +0.2% +0.9%
5月31日(四)
0100 新西兰NBNZ企业经济信心 5月 -- 35.8%
0130 澳洲建筑许可 4月 持平 +7.4%
民间建筑许可 -- +3.9%
0130 澳洲资本支出(较前季) 第一季 +4.0% -0.3%
工厂/机械资本支出(较前季) +2.0% -2.1%
建筑资本支出(较前季) +3.0% +0.9%
0130 澳洲民间信贷 5月 +0.3% +0.4%
房屋信贷 -- +0.4%
2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第一季 -- -1.4%
6月1日(五)
暂无重要数据
----------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月4日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.3%
0130 澳洲企业库存 第一季 -- +1.4%
澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 5月 -- -3.2%
报纸招聘广告(较前月) -- +0.1%
0130 澳洲企业税前获利 第一季 -- +6.4%
6月5日(二)
0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第一季 -- 赤字83.7
0430 澳央行利率决定 6月 -- 3.75% (完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。