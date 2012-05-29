〔基金产业〕欧洲养老基金减持股票,七成拟进一步削减欧债仓位--调查

路透伦敦5月28日电---谘询机构Mercer周一公布的调查显示欧洲养老基金拟从股市撤出更多资金,以免在市场波动加剧时受波及,约七成持有二线欧元区国家公债的公司计画进一步削减仓位.

这项对欧陆、英国和爱尔兰逾1,200支确定给付制养老金所进行的年度调查显示,愈来愈多养老基金自股市分散风险至更为多样的替代资产组合,包括对冲基金、私募股权、新兴市场债、大宗商品和基础建设.

由于核心国家政府公债收益率(殖利率)处于历史低位,调查显示这些基金正设法在削减股票持仓下还保留部分程度的整体回报,但同时也保持必要时可触发提高债券持仓的结构.这些养老金管理着13个欧洲国家6,500亿欧元资产.

"由于欧元区危机持续未退,养老金既要面对市场波动带来的投资组合风险,同时还得找出可产生回报以支撑未来给付责任的投资机会,可谓双重挑战."Mercer投资部门欧洲顾问总监Nick Sykes称.

Mercer指出.调查中,多数仍握有希腊、爱尔兰、意大利、西班牙和葡萄牙政府公债曝险的公司,仅五分之一称未来12个月不会改变其持仓,70.5%都计画削减仓位.

这项第一季进行的调查以基金规模和国家来分,显示过去三年来股票持仓稳步减少.

规模超过25亿欧元的最大型养老金中,2012年股票的战略配置降至24%,低于去年的27%和2010年的38%.本地股票配置比下降最多,从2010年的15%降至6%.

更有甚者,约33.2%公司预计未来一年还会再降当地股票持仓,21.4%预计削减外国股票曝险.

主流的股票、政府公债、公司债和房地产之外的替代投资部位从2010年的9%增至15%.

22.7%的企业表示预计未来一年还会增加这些替代投资的持仓;有22.3%则预期调高通膨保值公债持仓.

最受青睐的替代资产是多元化增长基金、高收益债和新兴市场债.(完)